Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев считает подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом основным вопросом повести сотрудничества между Баку и Брюсселем.

«Одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана – выстроить равноправное сотрудничество с ЕС. Минувший год был очень продуктивным с точки зрения определения нашей повестки. Главный вопрос сегодняшнего сотрудничества — это подписание нового соглашения», — сказал М.Мамедгулиев в пятницу в Баку на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», важную роль в отношениях Азербайджан-ЕС играют вопросы энергобезопасности Европы. «Мы придаем этому большое значение. Мы реализуем крупные энергетические проекты – строительство газопроводов TAP, TANAP. В 2020 году наш газ начнет поступать в Италию. Наши проекты изменят энергетическую карту всего мира», — подчеркнул он.

М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан также является инициатором и участником сразу нескольких крупных транспортно-логистических проектов, которые позволят связать Европу с Азией.

Minval.az