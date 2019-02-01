Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает, что согласованный на международном уровне формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в последние годы довольно успешно действовал для обеспечения относительной стабильности в регионе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр выразил такое мнение на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

“Что касается урегулирования, думаю, что страны-сопредседатели и международное сообщество четко заявили, что решение проблемы – это вопрос трех сторон (Здесь и далее Пашинян имеет в виду и сепаратистский режим, действующий на оккупированных землях Азербайджана — прим. Минвала), вовлеченных в конфликт, и международное сообщество не может разрешить конфликт вместо трех сторон, а может только создать платформу для диалога и переговоров. Я думаю, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ удалось создать эту платформу”, – сказал премьер-министр.

Minval.az