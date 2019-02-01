Китайские учёные из Университета Гуанчжоу выяснили, что долговременное воздействие автомобильных бензиновых двигателей на организм мужчины может спровоцировать быстрое развитие эректильной дисфункции. Как отмечает «Лайф» со ссылкой на JSM, роль вредных выбросов пока только предстоит изучить, однако эксперименты на грызунах позволяют сделать однозначный вывод: выхлопные газы являются одним из триггеров серьёзного ухудшения мужского здоровья.

В рамках лабораторных тестов китайские учёные выяснили, что четырёх- и шестичасовое ежедневное воздействие выхлопных газов на организм грызунов вызывает значительное снижение эректильной функции и общие проблемы с половыми органами у самцов. Одновременно у грызунов из экспериментальной группы обнаруживались повышенные уровни воспаления слизистой, утолщённая перегородка альвеол, фиброз лёгких, а также изменения в тканях половых органов. Эти изменения не были зафиксированы у крыс, которых не подвергали воздействию выхлопных газов, что, по мнению учёных, может свидетельствовать о колоссальном вреде автомобилей с ДВС.

Minval.az