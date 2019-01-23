Азербайджан занял 108-е место в рейтинге The Good Country Index среди 153 стран, которые вносят наибольший вклад в общее благо. Данные рейтинга были опубликованы в среду, 23 января.

«Мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным», — объясняют организаторы.

При составлении рейтинга используются различные данные международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ. При этом учитываются более 30 показателей.

Возглавила рейтинг Финляндия. Она стала лучшей с точки зрения достатка и равноправия, в области защиты окружающей среды, по показателю индекса цитирования научных статей, количеству патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим показателям.

Как отмечает РИА Новости, по сравнению с 2017 годом Финляндия поднялась с четвёртого места на первое и обошла в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию.

В десятку «лучших» стран вошли также Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

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