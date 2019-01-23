Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который запрещает использовать государственные средства для выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект поддержали 357 членов Палаты представителей, среди которых были как демократы, так и республиканцы. Против проголосовали 22 человека.

«Законопроект дает понять, что Конгресс США все еще верит в Североатлантический альянс и будет препятствовать любым недальновидным попыткам его ослабления или одностороннего выхода нашей страны», — заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Теперь законопроект поступит в Сенат — верхнюю палату Конгресса США. Если сенаторы одобрят документ, он будет отправлен на подпись президенту.

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