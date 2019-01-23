Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и генеральный секретарь МИД Черногории Веселин Шукович обсудили возможности поощрения взаимных инвестиций.

Э.Мамедъяров принял во вторник в Баку черногорскую делегацию во главе с В.Шуковичем, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе встречи собеседники отметили необходимость проведения бизнес-форумов с целью поощрения взаимного капиталовложения и наращивания торгового оборота»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Э.Мамедъяров и В.Шукович обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, туризма.

«Э.Мамедъяров высоко оценил решительную поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр проинформировал своего собеседника о мирном процессе, проводимом при поддержке сопредседателей минской группы ОБСЕ»,- отмечает МИД.

В свою очередь, В.Шукович отметил, что отношения между Азербайджаном и Черногорией вступили на новый уровень сотрудничества. Он подчеркнул, что Черногория представила азербайджанской стороне ноту, отражающую намерение Подгорицы открыть свое дипломатическое представительство в Баку.

В настоящее время в Баку действует почетное консульство Черногории. Посольство Черногории в Азербайджане действует с резиденцией в Анкаре (Турция).

Minval.az