У Совета Европы нет механизмов и средств для решения проблемы азербайджанских беженцев, которая очень острая.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопрос председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по культуре Рафаэля Гусейнова в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция).

Рафаель Гусейнов задал Ягланду следующий вопрос: «Уважаемый господин генеральный секретарь. Вы не предприняли никаких практических шагов для того, чтобы решить проблему более миллиона азербайджанских беженцев во время вашего нахождения на посту генерального секретаря. Вместо общих слов и перекладывания вопроса на ОБСЕ вы могли бы предпринять конкретные шаги, пользуясь вашим высоким положением. Чувствуете ли вы ответственность за то, что не предприняли этих действий, или считаете, что все это нормально?»

Турбьерн Ягланд ответил на этот вопрос следующим образом: «Что касается азербайджанских беженцев, у меня нет никаких средств решения этой проблемы. Если бы я обратился в ОБСЕ или в ООН, в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, думаю, что и они сказали бы, что у меня нет механизмов, средств решения этой проблемы. У меня нет такого мандата. У нас другой мандат, который мы пытаемся реализовать. Я не вижу никакой возможности, чтобы Совет Европы решал проблему беженцев, которую вы упомянули и которая действительно очень острая. Я не могу сказать ничего иного. Конечно, эта ужасная ситуация для тех, кто в ней оказался».

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу 21 января и продолжится до 25 января.

В делегацию Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

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