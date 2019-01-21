Защита миллиардера Фархада Ахмедова задействовала Интерпол в разрешении спора о разделе имущества между бизнесменом и его бывшей женой Татьяной.

На протяжении нескольких лет Ахмедов оспаривает решение Высокого суда Лондона, постановившего выплатить экс-супруге около $ 600 млн Он настаивает на том, что брак с Татьяной был расторгнут в 2000 году, ещё до того, как она получила британское гражданство.

Британский суд счёл, что документе о разводе были подделаны. Адвокаты Ахмедова обратились в российское отделение Интерпола, где подтвердили, что его брак был действительно расторгнут в соответствии с решением московского суда. Кроме того, в ведомстве отметили, что проводят расследование по заявлениям Ахмедова о незаконном аресте его активов. Бизнесмен утверждает, что это произошло вследствие мошенничества, совершенного экс-супругой, сообщает The Guardian.

Minval.az