Телеканал Haber Global (Турция) подготовил видеосюжет о трагических событиях 20 января 1990 года.
Минвал представляет читателям данный сюжет.
Телеканал Haber Global (Турция) подготовил видеосюжет о трагических событиях 20 января 1990 года.
Минвал представляет читателям данный сюжет.
Дата: 2019/01/20 15:10
Раздел: Азербайджан, Мир
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