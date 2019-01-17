И готовит общественное мнение к репрессиям против мусульманской общины?

Террор — тема острая и по понятным причинам «горячая». Вот в Сербии разворачивается настоящий «террористический триллер». Если верить белградскому изданию «Правда», сербские власти сообщили о задержании в городе Нови-Пазар 21-летнего ваххабита Армина Арибашича. По официальной версии, внимание правоохранителей привлек его рюкзак, в котором позже была обнаружена пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Уже после инцидента в доме задержанного провели обыск и нашли целый арсенал оружия, компоненты, необходимые для создания взрывчатки, часы, которые могут быть использованы для дистанционной активации бомбы, специальные телефоны, агитационные материалы, листовки и литературу террористической организации, а также флаг ИГИЛ. Алибашича поместили под стражу до предъявления обвинений.

По версии газеты «Правда», Арибашич готовил покушение на президента РФ Владимира Путина, который уже сегодня, 17 января, прибывает в Белград на переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. И добавляет, что «Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ».

Здесь по законам жанра следовало бы напомнить, что в начале «нулевых» спецслужбы Азербайджана раскрыли заговор по подготовке покушения на Владимира Путина в ходе его визита в Баку 9-10 января 2002 года. Причем бомбу террористы планировали заложить ни много ни мало в Аллее шехидов. Об этом рассказывалось, в частности, в документальном фильме «Президент», который в дни новогодних каникул телеканал «Россия — 24» в очередной раз продемонстрировал своим «измученным оливье» зрителям.

Но затем появилось «частичное опровержение» спецслужб Сербии. Да, Армина Арибашича действительно арестовали, у него нашли и пневматическую винтовку с оптическим прицелом, и весь остальной арсенал, и флаг ИГИЛ, но вот увязывать его арест с визитом Путина нет никаких оснований. «В переводе»: Владимир Владимирович может спокойно прибыть в Белград, насладиться подготовленной властями Сербии торжественной встречей и провести с Вучичем переговоры, на которые в Белграде, по всей видимости, возлагают очень серьезные надежды. Дело не только в «историческом покровительстве», которое Россия оказывает своим «православным братушкам-сербам». Сам Вучич накануне визита заявил журналистам, что во время визита российская делегация подпишет 21 соглашение с сербской стороной, из которых, на его взгляд, для Сербии особенно важны те, которые касаются сотрудничества в газовой сфере. По словам президента Сербии, «самый дешевый газ — у русских» . А потом Вучич попытался накидать камешков в азербайджанский «огород» и заявил: «Я наслушался историй о том, как мы получим его из газопровода ТАП и ТАНАП. Когда я был у президента Азербайджана Алиева и спросил об этом, он мне сказал, что у него нет газа для нас. Когда к нам приезжают западные представители, они постоянно говорят, что мы получим газ из газопроводов ТАП и ТАНАП, лишь бы мы не определились в пользу российского газа, хотя в этих газопроводах газа нет».

На самом ли деле Александр Вучич получил в Баку «от ворот поворот», вопрос по меньшей мере открытый. Тем более что присоединение Сербии к ЮГК активно обсуждалось между Белградом и Баку. Более того, «Южный газовый коридор» активно строится, ВР столь же активно делится планами по открытию и разработке в Азербайджане нового газового месторождения, столь же богатого, как «Шах-Дениз». Более того, в Белграде уже однажды договаривались с Россией под проект «Южный поток», а Москва после подписания в Баку окончательного инвестиционного решения по «Шах-Дениз» и краха планов «Газпрома» закупать газ прямо у устья скважины вынуждена была от планов его строительства отказаться. Затем на смену «Южному потоку» пришел «Турецкий», и его вроде бы достроить обещают, но США уже анонсируют введение санкций против компаний, в частности, немецких, которые принимают участие в строительстве и «Северного потока-2», и «Турецкого потока». Стоит ли в такой непростой ситуации бросаться комьями грязи в адрес Азербайджана — вопрос риторический,..если, конечно, дело действительно только в надежных поставках газа, а не о желании господина Вучича, как бы это помягче, заработать очки перед Россией за счет Азербайджана.

В самом деле, в Сербии уже больше месяца продолжаются уличные протесты по сценарию французских «желтых жилетов». Все началось после того, как 23 ноября в городе Крушевиц на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, получившего в результате тяжелые травмы. Подозреваемых вскоре задержали, но перед новым годом отпустили — по официальной версии, в связи с недостатком улик. А это уже возмутило оппозиционеров из блока «Альянс за Сербию». Они уверены, что ответственность за инцидент со Стефановичем несет Сербская прогрессивная партия, которую как раз и возглавляет Вучич —по мнению оппозиции, любимая президентом риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости. Вучич заявляет, что он не отступит, даже если «на улицы выйдут пять миллионов человек», но недооценивать рисков не стоит: в 1999 году на волне народного возмущения был свергнут «балканский мясник» Слободан Милошевич. Россия пока что никак не выразила свою позицию, но у нее предостаточно способов склонить чашу весов и в ту, и в другую сторону. Так что Вучичу самое время задабривать Москву, в том числе за счет игры на понижение акций столь нелюбимых в «первопрестольной» азербайджанских газовых проектов.

И вот на этом фоне совершенно другое прочтение получает и арест «ваххабитского боевика» в Нови-Пазаре.

Поясним. В православной Сербии наличествует небольшая община бошняков-мусульман, неформальным центром которой считается как раз Нови-Пазар и соседние муниципалитеты Сьеница, Тутин, Приеполе, Нова-Варош, которые и составляют историческую область Санджак. Казалось бы, на фоне опасно свежих воспоминаний о балканской войне вообще и «этнических чисток» мусульман, устроенных сербами в Боснии, официальный Белград должен был бы всеми силами стараться не обострять ситуацию в этом регионе, но, во-первых, Вучич, судя по всему, вообще не из числа политиков, умеющих на внутриполитической арене не только давить, но и договариваться. Во-вторых, заряд антимусульманских настроений в сербском обществе, изрядно подогретый в годы той же балканской войны — это еще одна неудобная тема. Тот же Вучич оказался в центре громкого скандала, отказавшись признать резню мусульман в Сребренице геноцидом. А в-третьих, Санджак расположен как раз рядом с мятежным Косово и со вступившей в НАТО Черногорией. В результате чуть больше года назад местные политики уже обвинили официальный Белград в дискриминации бошняков. А председатель Бошняцкого национального совета (BNV) Сулейман Углянин, бывший мэр Нови-Пазара, потребовал от властей Сербии и ЕС организации выборов для создания органов власти и формирования территориальной автономии Санджака. «Сербия и ЕС должны совместно утвердить дату проведения выборов в органы управления Санджака, — заявил он на своей пресс-конференции в ноябре 2017 года. — Необходимо также утвердить сроки введения европейских сил безопасности и европейских органов правосудия в Санджаке, а также дату вывода сербской полиции, армии, спецслужб и сербских органов правосудия».

А на этом фоне арест «ваххабита-террориста» очень похож на удобный повод устроить в Санджаке под видом борьбы с терроризмом и исламским радикализмом впечатляющую «зачистку». А заодно переключить гнев общества с собственной партии по официальной версии, на «ваххабитов», по неофициальной, на мусульман. И тут уже не удивляет, что засвидетельствовать свою лояльность перед Россией господин Вучич решил именно за счет мусульманского Азербайджана, который в рамках своих гуманитарных проектов в Сербии оказал поддержку реставрации белградской мечети.

Другой вопрос, что подобную политику на Балканах уже проводил Слободан Милошевич. И чем это закончилось для Сербии, вряд ли стоит напоминать. Так что «наезд» Вучича на Азербайджан может куда дороже обойтись Белграду, чем Баку.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az