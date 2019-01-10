Турецкий фешенебельный отель Mardan Palace, ранее принадлежавший россиянину Тельману Исмаилову, откроется в апреле под названием Titanic Mardan Palace, сообщает в четверг Нurriyet.

По данным издания, объект арендовала гостиничная сеть Titanic Hotels. Как рассказал глава компании Мехмет Айгюн, сейчас на территории бывшего Mardan Palace Hotel активно идут подготовительные работы, и, как планируется, 25 апреля гостиница откроется для гостей под названием Titanic Mardan Palace.

Отель был построен в 2009 году бывшим владельцем Черкизовского рынка Т.Исмаиловым. Площадь объекта составляет 180 тыс. кв.м, это самый крупный гостиничный проект в Турции с общим объемом инвестиций более $1,4 млрд.

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