Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет использовать возможности, созданные положительными моментами в процессе карабахского урегулирования, сказал действующий председатель организации, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в ходе брифинга в Вене, говорится в микроблоге ОБСЕ в Twitter.

Основные проблемы ОБСЕ в регионе и по сути во всем мире требуют большего сотрудничества и большего диалога, чем когда-либо, подчеркнул Лайчак. По его словам, Словакия намерена быть справедливой и честной в роли партнера и посредника в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2019 году.

«Мы сосредоточимся на таких вопросах, как посредничество в решении конфликтов и предотвращение конфликтов, а также их влияние на людей. Нам необходимо подготовиться к более безопасному будущему», — добавил председатель организации.

Minval.az