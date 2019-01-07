Традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге сегодня стал особенным — право произвести торжественный залп из Д-30 было предоставлено президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает «Лайф», с российским лидером пушечный выстрел произвёл Владимир Бендет — коренной житель Петербурга, почётный строитель РФ.

Ежедневно в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздаётся залп пушки. По обычаю, введённому ещё при Петре I, орудие подавало сигнал к началу и прекращению работ, а также возвещало об опасном подъёме уровня воды в Неве. Залпы производились также в честь военных побед и знаменательных событий в жизни государства и дома Романовых, приветствовали почётных гостей города.

Minval.az