Израиль получил украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки, ключевой задачей которой станет отслеживание наземных и мобильных целей, сообщает сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.

При помощи украинской станции радиотехнической разведки ВВС Израиля поставят под контроль перемещения иранских баллистических ракет по территории Сирии, а также смогут отследить перемещения мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 «Фаворит», которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для израильских ВВС. Следует уточнить, украинская станция радиотехнической разведки «Кольчуга-М» значительно превосходит даже американские системы «AWACS», поскольку дальность обнаружения воздушных целей у неё составляет 800 километров, в то время, как «AWACS» ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.

Никаких официальных комментариев со стороны Израиля на этот счёт пока что не поступало, однако в марте 2018 года действительно сообщалось о том, что между Израилем и Украиной был заключён контракт на покупку станции «Кольчуга».

Minval.az