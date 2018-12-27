Турция успешно испытала первую отечественную авиабомбу MK-84.

Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Авиабомба весом в одну тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой.

Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.

Ранее за рубежом была успешно испытана миниатюрная проникающая боеголовка для бомбы весом 113 килограммов. За испытаниями наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония открытия испытательной базы HABRAS, построенной по инициативе Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), состоялась 31 октября при участии президента Турции.

База предназначена для испытаний оружейных систем отечественного производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирования закупленных за границей систем вооружения.

Турция испытала отечественную авиабомбу MK-84 Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. 27.12.2018

Minval.az