Американскому актеру Кевину Спейси в среду предъявлены обвинения в предполагаемом непристойном нападении на 18-летнего юношу в ресторане в Нантакете (штат Массачусетс, США) сообщает британский телеканал Sky News.

Актер должен будет предстать перед судом по этому делу 7 января. Представители актера не комментируют ситуацию.

59-летнего Кевина Спейси, получившего две премии «Оскар», обвиняют в приставании к 18-летнему юноше в общественном месте в 2016 году.

По словам матери потерпевшего, актер покупал мальчику выпивку «одну за другой», а затем начал приставать к нему. «Он (юноша) не сообщил о преступлении сразу, в основном из-за страха и смущения», — подчеркнула мать.

Ранее К.Спейси уже сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Minval.az