Том Хэнкс в очередной раз доказал, что его не зря называют самым демократичным и веселым актером в Голливуде. На днях, находясь в чудесном рождественском настроении, он зашел в кафе, где подают гамбургеры и картошку фри, и накормил всех присутствующих!

Восторгу посетителей не было предела: еще и потому, что Хэнкс сфотографировался с каждым, кто захотел сделать с ним селфи. Захотели, конечно же, все.

Знаменитый актер ходит в народ не впервые, напоминает издание 7Дней. Том — не только блестящий артист, но и человек в отменным чувством юмора. Например, однажды, отправившись на утреннюю пробежку, стал главной звездой свадьбы случайных молодоженов — Райана и Элизабет.

Пробегая мимо совершенно незнакомых ему жениха и невесты, увлеченных свадебной фотосессией, актер вдруг решил к ним примкнуть. «Привет, я Том Хэнкс!» — с улыбкой представился он и поспешил поздравить новобрачных. Пожав руку Райану и поцеловав ручку Элизабет, Хэнкс принялся позировать на камеру свадебного фотографа. После этого он сделал селфи с молодоженами и еще несколькими гостями праздника и, попрощавшись, продолжил пробежку. Сделанными кадрами охотно поделились в социальных сетях не только сами участники торжества, но и Хэнкс. «Элизабет и Райан, поздравляю и благословляю!» — написал Том под совместном снимком с женихом и невестой.

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