Армянский политолог и американовед Сурен Саргсян опубликовал документы, согласно которым, посольство Соединенных Штатов в Армении в апреле 2016 года закупило прослушивающие устройства.

«Пока не делаю выводов, думаю, будет официальное разъяснение», — прокомментировал свою публикацию в Facebook политолог.

В документе отмечается, что для приобретения прослушивающих устройств для широкого спектра смартфонов и для разного рода операционных систем был объявлен тендер.

Для предоставления подобных услуг заинтересованным компаниям-поставщикам предлагалась специальная электронная почта. Подчеркивалось, что обсуждения по телефону этого вопроса не предполагаются.

Minval.az