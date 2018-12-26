МИД Азербайджана исключил гражданина США и Украины, директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета Сергея Коноплева из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, С.Коноплев обратился в МИД с просьбой исключить его имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение.

С.Коноплев в своем письме отметил, что посетил оккупированные территории Азербайджана в 2012 году и не знал о последствиях данного шага. С.Коноплев отметил, что его визит не служил поощрению созданного Арменией незаконного режима на территориях Азербайджана.

«Он указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ, а также законы страны, и приносит извинения перед правительством и народом Азербайджана. С.Коноплев попросил разрешить ему въезд в Азербайджан в будущем»,- говорится в сообщении МИДа.

Minval.az