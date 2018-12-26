В 14 часов дня 26 декабря в 10 областях Украины закончило действовать военное положение, которое ввели месяц назад.
Об этом сообщает телеканал «Громадске».
В 14 часов дня 26 декабря в 10 областях Украины закончило действовать военное положение, которое ввели месяц назад.
Об этом сообщает телеканал «Громадске».
Дата: 2018/12/26 16:16
Раздел: Новость
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