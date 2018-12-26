Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 27 декабря, обсудят в Москве ключевые темы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Minval.az