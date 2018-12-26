Сотрудники пограничной службы РФ заподозрили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в причастности к Исламскому государству и допросили спортсмена на пункте пропуска в аэропорту, сообщает Телеграм-канал Плохой лейтенант.

Нурмагомедов вместе с выходцем из Дагестана хотел вылететь в Турцию, но контролеры не стали обращать внимание на известность спортсмена и допросили граждан РФ. Прибывшие для подробного опроса оперативники сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля.

«Он сфотался с Мишей и еще с одним сотрудником, остальных послал на три буквы и улетел», – приводит слова сотрудника ПУ ФСБ РФ Телеграм-канал Плохой лейтенант.

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