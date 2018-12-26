Так уж сложились музыкальные вкусы к югу от Большого Кавказского хребта: рок здесь по традиции заметно уступает в популярности джазу. Тем не менее у этого музыкального стиля есть свои почитатели, свои исполнители и своя достаточно многочисленная, преданная и взыскательная аудитория. Где, без сомнения, прекрасно помнят «взорвавший» уже далеко не единую страну в начале девяностых «хит» Юрия Шевчука: «Предчувствие гражданской войны».

Насколько он был популярен в соседней Армении, судить не беремся. Но сегодня в этой стране уже нельзя не ощутить настоящего предчувствия гражданской войны. Наблюдатели фиксируют стремительный рост напряженности между Ереваном и оккупированным Ханкенди. Причем эта «размолвка» вполне может привести к реализации в послереволюционной Армении полномасштабного «силового сценария».

Роль спускового крючка сыграл повторный арест второго президента Армении Роберта Кочаряна. Напомним: войну «карабахскому клану» Никол Пашинян объявил сразу же после победы своей «шашлычной революции». Уже в конце июля уходящего года в Ереване в рамках расследования трагических событий 1-2 марта 2008 года суд вынес постановление об аресте Роберта Кочаряна и действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Последнего, впрочем, освободили из-под ареста через несколько часов. Однако уже очень скоро после недвусмысленного окрика из Москвы пришлось выпускать из тюрьмы и Кочаряна.

Потом, уже накануне выборов, Никол Воваевич явно попытался взять реванш за то свое отступление. 7 декабря Роберт Кочарян вновь оказался за решеткой. На еще не схлынувшей революционной волне Пашиняну удалось взять на досрочных выборах уверенное большинство и даже не пустить в парламент наиболее опасных конкурентов. Казалось бы, ни о каких проблемах на внутриполитической арене говорить не приходится. Но…события в «поствыборной» Армении явно развиваются не по тому сценарию, которого следовало бы ожидать. Из тюрьмы выходит генерал Манвел Григорян, тот самый, чей арест еще недавно был едва ли не главным достижением «антикоррупционной» кампании, а по армянскому телевидению еще долго демонстрировали золотые пистолеты, автомобиль «Скорой помощи», ворованную тушенку, солдатское белье, туалетную бумагу и даже похоронный венок. И вот теперь тушенки в армянской армии по-прежнему не хватает, нижнего белья тоже, а Манвел Григорян на свободе. И как это понимать? В деле возникли новые обстоятельства? Григорян тушенку не крал, трусы и туалетную бумагу подбросили враги, а «Скорая помощь» в его гараж заехала по ошибке? Или… «Тушенка-Манвел» просто откупился? И самое главное, как теперь воспринимать громкие обещания Никола Воваевича «бороться с коррупционерами и олигархами»?

И вот на этом фоне Пашинян сталкивается с вполне реальной опасностью вооруженного карабахского мятежа. В Ханкенди об этом говорят открыто. Напомним: еще 11 декабря несколько десятков сторонников Кочаряна устроили акцию протеста перед Генпрокуратурой, требуя его освобождения. 22 декабря планировался пикет в его поддержку перед посольством Армении в Москве. Дипломатическая миссия Армении оперативно призвала «соблюдать требования закона и воздержаться от несанкционированных действий и нарушения общественного порядка». Заодно дипломаты напомнили, что «посольство не может нести ответственность за действия, происходящие вне территории дипломатической миссии». Пикет в результате перенесли на неопределенный срок.

А вот в Ханкенди митинг состоялся. Причем его организатор Григорий Афанасян громогласно провозглашал: «Мы своих героев не оставляем в одиночестве. Роберт Кочарян всегда был рядом с нами, и наше требование — немедленно освободить его. Это голос всего «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)». Затем, озвучив требование «немедленно освободить» Кочаряна, добавил: «Наш противник чувствует себя очень хорошо, когда видит, что героя нации осуждает его же нация. Давайте встанем и продолжим до конца нашу борьбу за свободу Роберта Кочаряна». А в конце, уже в беседе с корреспондентом «Аравот», добавил: «Роберт Кочарян должен быть немедленно освобожден, и мы будем продолжать столько, пока не добьемся этого. И если до конца года этому вопросу не будет дано решения, то мы весь Арцах поднимем на ноги и, если понадобится, дойдем до Еревана».

А вот эти угрозы Пашинян вряд ли может позволить себе игнорировать. Потому как тревожные симптомы не ограничиваются акцией в поддержку Кочаряна. В Ереване уже напоминают, как один из соратников Пашиняна Сначала Сасун Микаелян на одном из своих предвыборных митингов заявил, что победа пашиняновской революции была важнее, чем «победа» в «арцахской войне». Напоминать Микаеляну, что война еще не закончена, в Ереване не стали — тема слишком уж опасная. Но зато в Ханкенди зазвучали такие заявления, что пришел черед возмущаться уже Николу Пашиняну, который потребовал от Бако Саакяна призвать к порядку своих подчиненных и предупредил, что самому Бако Сааковичу после выборов надо будет «отчитаться». Затем карабахский «парламент» пытается утвердить местный «бюджет», который поддерживается на плаву за счет Армении, но…почему-то его не утверждают, Саакян отправляется в Ереван, предстает перед Пашиняном, а по возвращении объявляет об отставке «министра обороны» Левона (Левы) Мнацаканяна — по слухам, такого «матаха», то бишь «жертвоприношения», потребовал именно Пашинян. Более того, предрекали, что скоро в отставку уйдут еще и Виталий Баласанян, Аршавир Гарамян и сам Бако Саакян. В Ханкенди наконец принимают свой «бюджет», но вскоре новая гроза — митинг с требованием освободить Кочаряна. А в Ханкенди прибывает директор СНБ Армении Артур Ванецян, который заодно награждает Бако Саакяна, Левона Мнацаканяна, Виталия Баласаняна и Аршавира Гарамяна памятными медалями к 100-летию органов безопасности Армении. И все это —не более чем внешние проявления серьезного кризиса. Причин для недовольства друг другом у Пашиняна и Саакяна предостаточно. И дело не только в том, что в Ханкенди по понятным причинам не могут проигнорировать слухи, что Пашинян ведет некие тайные переговоры не то с Вашингтоном, не то вообще с Баку, действительно готовится «сдать территории» и менее всего озабочен судьбами карабахских «шуртвацей» вообще и Бако Саакяна с его ближним кругом в частности. Важно другое. Никол Пашинян прекрасно понимает, что Ханкенди — это вотчина того самого «карабахского клана», которому он в Ереване объявил войну. И явно не прочь привести здесь к власти лояльных себе персон. Первый «наскок» на Саакяна и «команду» произошел еще по горячим следам «шашлычной революции» в Ереване, но тогда дело закончилось отставкой пары местных «силовиков». Теперь Бако Саакяну пришлось пожертвовать Левоном Мнацаканяном, Но что, если в Ханкенди решат, что «лимит кадровых уступок» закончен, и не пожелают сдаваться без боя — и в прямом, и в переносном смысле? Местную верхушку составляют не «гражданские активисты», как в команде Никола Пашиняна, а «полевые командиры», которые уже знают, как решать проблемы при помощи автоматов или чего-нибудь посерьезнее. Так что обещания «дойти до Еревана» Пашиняну точно не стоит игнорировать. Особенно с учетом того, что повторный арест Кочаряна наверняка вызвал недовольство Москвы. Плюс ко всему этот «поход на Ереван» вряд ли будет напоминать мирно-гражданскую акцию «Мой шаг» самого Пашиняна. Карабахцы рассчитывают прежде всего на свой вооруженный кулак. Теоретически Никол Пашинян, уже вполне легитимный глава государства, может пустить в ход все, что необходимо для подавления мятежа, но это теоретически. А на практике генералитет, который и так не в восторге от антикоррупционных чисток в армии, может его и не поддержать. У полиции, в среде которой Николу Воваевичу не простили амнистии боевиков «Сасна црер», которые летом 2016 года захватили полицейскую базу и застрелили нескольких офицеров полиции, тоже могут возникнуть свои соображения.

Понятно, что любой «силовой сценарий» на оккупированных землях не просто дает нашей стране повод для вмешательства. Речь идет, напомним в который уже раз, о территории, которую мировое сообщество признает частью Азербайджана, и о людях, которые с точки зрения закона являются гражданами нашей страны. Но точно так же не стоит забывать и о другом: спровоцировать напряженность на линии фронта, в том числе и очередными обстрелами мирного населения, может в этой ситуации и армянская сторона — просто для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних «разборок». Ну а виноватым объявить такой-сякой Азербайджан, который решил воспользоваться внутриполитическими проблемами у соседей.

Другой вопрос, что нынешний расклад сил в регионе — и военный, и дипломатический — как бы это помягче, не гарантирует Еревану успеха в подобного рода играх.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az