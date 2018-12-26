Джейк Джилленхол, который больше двух лет назад расстался с предыдущей из своих подружек — актрисой Рут Уилсон, влюбился снова. 38-летний актер увлекся француженкой-моделью Жанной Кадье, которой всего 22 года. Впрочем, 16-летняя разница в возрасте совершенно не смущает ни девушку, ни самого Джейка.

Как удалось разведать репортерам, Джилленхол начал встречаться с Кадье еще летом этого года. Правда, влюбленные вели себя максимально осторожно, стараясь не привлекать к своему еще только начинавшемуся роману внимания посторонних. Тем не менее, как пишут мировые СМИ, нашлись свидетели, подтвердившие, что пару раз видели Джейка и Жанну вместе: в июле – в Лондоне, а в августе – в Греции.

Между прочим, как утверждает один из приятелей Джилленхола, несмотря на свою молодость Кадье производит впечатление вполне сложившейся личности. Она хорошо образована и отличается разносторонними интересами. Что же касается самого Джейка, то он пока хранит молчание о своем новом романе. Впрочем, возможно, он и в дальнейшем будет воздерживаться от комментариев на эту тему. Ведь хотя в прошлом у Джилленхола было немало громких романов — с Тейлор Свифт, Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Натали Портман, он упорно игнорировал все вопросы об отношениях со своими подругами. «Я предпочитаю не обсуждать мою личную жизнь!» — заявил Джейк в одном из своих интервью пару лет назад и пока продолжает придерживаться принятой им «линии поведения».

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