Австралийские ученые обнаружили некоторые сходства в поведении алкоголиков и людей, испытывающих зависимость от социальных сетей. Об этом пишет издание EurekАlert!

В исследовании приняли участие 143 человека, проводящих много времени в соцсетях. Сравнение результатов их опросов с анкетами людей, испытывающих проблемы с алкоголем, показало, что обе категории часто склонны к нарциссизму и импульсивному поведению, а также демонстрируют неспособность идентифицировать и описать свои и чужие эмоции (алекситимия).

По мнению авторов исследования, эти данные пригодятся специалистам, работающим с последствиями этих форм зависимостей. Например, нацеливание на импульсивность может иметь одинаково важное значение для успешного лечения как злоупотребляющих алкоголем, так и людей, неотрывно следящих за лентами соцсетей. В то же время нарциссизм чаще проявляется у людей, злоупотребляющих социальными сетями, и реже у алкоголиков.

Minval.az