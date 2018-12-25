Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар часто звонит руководству испанской «Барселоны» и просит вернуть его в клуб. Об этом сообщает AS.

Тем не менее в «Барселоне» выразили мнение, что вернуть футболиста достаточно проблематично. В летнее трансферное окно опция выкупа игрока будет отсутствовать, а 2020 году она составит €160 млн.

Отмечается, что Неймар продолжает поддерживать общение с футболистами сине-гранатовых и появляется в раздевалке команды, когда оказывается в городе.

Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные €222 млн.

Minval.az