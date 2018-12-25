Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, подписал постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», – написал Медведев в Twitter.

Медведев добавил, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

В свою очередь Интерфакс со ссылкой на информацию из правительства РФ сообщает, что «списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций».

Minval.az