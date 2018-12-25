Силы режима Башара Асада во вторник вошли в район Аримах на западе сирийского района Мюнбич. Об этом сообщает во вторник, 25 декабря, агентство Anadolu.

Бойцы режима Асада координируют свои действия с террористами YPG/PKK.

По информации источников агентства в Мюнбиче, в этот район Сирии около часа назад въехали 40 пикапов, два танка, БТР, грузовики с боеприпасами.

Сторонники Асада провели короткую встречу с главарями террористов YPG/PKK, после чего направились по направлению к Аримаху.

Ожидается, что вскоре американские военнослужащие покинут этот район Сирии.

Военные США дислоцированы в районе реки Саджу, разделяющей Мюнбич от районов, освобожденных от террористов в рамках операции “Щит Евфрата”.

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