У 19-летнего уроженца села Джрарат Армавирской области Армении Юрика Брояна психическое расстройство, передающееся по наследству. Схожее заболевание у его дяди по материнской линии, а у брата — эпилепсия. Юрик почти не ходил в школу. По словам матери, с горем пополам ходил в первый-второй классы. Читать и писать мальчик не умеет.

Тем не менее, в августе Центральная военно-медицинская комиссия обследовала призывника. В его медицинских документах значится диагноз «легкая умственная отсталость». Брояна, страдающего психическим расстройством и склонного к членовредительству, признали годным к службе с ограничениями и призвали в армию, пишет «Эпресс.ам».

Так состояние Юрика описывает его мать Маринэ Броян: «Когда ему вдруг становится плохо, начинаются конвульсии, не успокаивается, пока кровь не пойдет. А потом, придя в сознание, говорил, мол, мама, в меня как будто вселяется кто-то другой и заставляет совершать плохое… Как родитель, я знала о его состоянии. Дома он даже с братьями не общался, изолировался. А военкомат говорит, что он годен, им нужны были солдаты, его и забрали».

Призыв Юрика был похож на похищение, отмечает издание. 11 августа его вызвали в Центральную военно-медицинскую комиссию, откуда увезли в оккупированный Агдаре. Мать долгое время не могла выяснить, куда забрали сына.

«Узнала у знакомого номер «Горячей линии» Минобороны, позвонила, сказали «успокойтесь, узнаем и скажем, где ребенок».

В первые дни службы он рассказывал матери, что не может освоить строевой шаг, потому что ноги слабеют. «Во время строевого шага он хватается за сердце, на ребенка начинают кричать, говорить, что он притворяется и хочет уклониться от службы. Это повторялось несколько раз, солдаты несли его в медчасть. Он говорил, что не может долго ходить».

У одного из сыновей Броян порок сердца, другого не стало в малолетнем возрасте: те же проблемы со здоровьем.

Женщина утверждает, что через 10 дней службы сына жестоко избивает комбат военчасти, после чего военнослужащий попадает в психиатрическую клинику в оккупированном Ханкенди.

«Мне позвонила какая-то женщина из больницы в Степанакерте (Ханкенди – прим. «Минвала»), сказала «ваш сын в психиатрической клинике, в плохом состоянии, если можете, приезжайте, займитесь сыном». Но я не смогла поехать. У меня нет такой возможности. Потом ребенка переводят в [ереванский] военный госпиталь», — рассказывает мать солдата. Именно здесь она, наконец, встретилась с сыном, но узнать его было трудно.

«Пошли мы с мужем, я вошла, увидела ребенка в ужасном состоянии: ходить нормально не мог, разговаривал еле-еле, не мог двигаться. Я заметила следы порезов на руке».

Юрик Броян не разговаривает уже более трех месяцев. Местными врачами мать недовольна. Говорит, что с солдатами обращаются плохо, кричат на них, издеваются. Один из медиков сказал ей: «Жизнь твоего ребенка зависит от того, что я напишу, иди и жалуйся, куда хочешь, твоя жалоба никуда не дойдет».

Женщина требует позволить ей обследовать сына. Она несогласна с заключением военно-медицинской комиссии и уже обратилась в Административный суд. Но судебный процесс затягивается. Очередное заседание назначено на январь.

А пока Маринэ Броян отправляет письма в государственные инстанции: премьеру Пашиняну, министру обороны. Письмо на имя и.о. главы оборонного ведомства Давида Тонояна она передала сотрудникам пропускного пункта Минобороны. Здесь ей пришлось ждать долго, затем в разговоре по телефону на пропускном пункте один из сотрудников пообещал, что министр займется вопросом. Однако, отмечает ресурс, он этим не занялся, он вообще не занимается проблемами военнослужащих, даже приемов граждан не огранизует.

Броян хочет предупредить министра, что сын не в состоянии носить оружие и ходить строем. «Он либо себе навредит, либо кому-то другому. Что вы тогда будете делать? Ты забрал моего сына в армию и должен мне ответить».

Minval.az