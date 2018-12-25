Легендарный тренер Алекс Фергюсон возвращается в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, 77-летний специалист вернётся, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.

Он также лоббировал возвращение в клуб своего бывшего ассистента Майка Филана.

Также не исключено, что новым спортивным директором клуба может стать прославленный вратарь Петер Шмейхель.

Отметим, что в 1986-2013 годах А.Фергюсон был главным тренером клуба «Манчестер Юнайтед». За это время он завоевал 38 титулов.

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