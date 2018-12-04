Писатель из США Джеймс Фрей выиграл антипремию за худшее описание секса в художественной литературе. Ее присудили за роман «Катерина». Об этом пишет RTVI.

По мнению судей, в романе «Катерина» так много «сомнительных эротических пассажей», что Фрей мог бы получить эту премию еще несколько раз. В книге описываются приключения молодого писателя Джея и его любовницы Катерины в Париже.

Особенно судьи «отметили» сцену секса в ванной. «Едины. Белый. Бог. Кончаю. Кончаю. Кончаю. Я закрываю глаза и выдыхаю. Кончаю. Я прислонился к ней, я еще внутри, мы тяжело дышим, и я улыбаюсь. <…> Она обнимает меня, мы все еще не двигаемся и дышим. Твердый внутри нее, крепкая, теплая и влажная вокруг меня, мы дышим», — приводит Guardian цитату из романа.

Фрей в ответ поблагодарил своих поклонников и сказал, что для него «большая честь» получить эту премию.

Главным конкурентом Фрея был Харуки Мураками. Gurdian приводитотрывок из его книги «Убийство командора»: «Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. <…> Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии сжались вокруг моих и не отпускали».

Премия за худшее описание секса в литературе вручается ежегодно с 1993 года. Ее учредителем стал лондонский журнал Literary Review («Литературный обзор»). Издание отмечает, что за 25-летнюю историю награды женщинам ее вручали всего три раза. Тем не менее редакция «Литературного обзора» не признает, что женщины пишут о сексе лучше мужчин.

Американский романист Джеймс Фрей известен своими произведениями «Миллион маленьких кусочков», «Мой друг Леонард» и «Яркое солнечное утро». В 2006 году журнал New York Times включил «Миллион маленький кусочков» в список самых продаваемых книг.

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