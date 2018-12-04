В Грузии студентка второго курса Тбилисского государственного медицинского университета нашла во время прогулки по осеннему Тбилиси 37 тысяч долларов. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Такое «счастье» навалилось на студентку по имени Карина: девушка не пожелала называть фамилию. По словам 21-летней девушки, 28 ноября, возвращаясь из университета, она заметила красивое дерево и решила подойти поближе, чтобы сфотографировать его.

«Приблизившись, я увидела на земле белый пакет, в который что-то было завернуто, и никак не ожидала увидеть там долларовые купюры. Со мной была моя однокурсница, мы обе были в шоке. Недолго подумав, мы решили сообщить об этом полиции», — рассказала Карина.

Помимо денег в пакете был чек, и студентки решили, что это реальный шанс найти рассеянного владельца этого «клада». Девушки оказались правы: с помощью полиции им удалось выйти на мужчину, которому принадлежали деньги.

«Он был чрезмерно благодарен и счастлив. Сказал, что положил пакет с деньгами во внутренний карман куртки и не заметил, как он выпал. А крупную сумму денег получил от продажи своего дома», — отметила Карина.

Девушка нисколько не жалеет о своем поступке и рада, что не поддалась соблазну оставить находку себе.

«Я не могла оставить эти деньги себе, ведь они мне не принадлежали… Вдруг эти деньги для него — единственный шанс не остаться без крыши над головой», — сказала Карина.

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