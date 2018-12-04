Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов с февральских матчей 1/8 финала турнира в текущем сезоне. Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА.

Также VAR будет использоваться в финале Лиги Европы текущего сезона. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине по итогам успешных испытаний технологии и обучению судей в последние месяцы.

Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м — на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

Minval.az