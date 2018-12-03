Президент Венесуэлы Николас Мадуро может в 2019 году совершить визит в Азербайджан, сообщил временный поверенный в делах Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргенис Санчес Флорес.

«Визит Н.Мадуро в Азербайджан ожидается в 2019 году. Он связан с предстоящим саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения»,- сообщил П.Флорес агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года. В рамках саммита председательство в Движении перейдет Азербайджану в период 2019-2022 гг.

Усиление роли организации и взаимоотношений с ООН Азербайджан выбрал приоритетами в период председательства в Движении.

Minval.az