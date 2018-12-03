К врачам ветеринарной клиники в Мельбурне принесли поссума с генетической мутацией, которая сделала его похожим на Пикачу — персонажа популярного аниме «Покемон». Об этом пишет RTVI.

Поссума нашел местный житель, который и принес его врачам.

Специалисты выяснили, что животному около пяти месяцев, и, скорее всего, он не удержался за свою маму, когда гулял, и потерялся.

Необычный цвет шерсти Пикачу (такую кличку дали поссуму) вызван низким содержанием меланина в организме.

Обычно окрас поссумов бывает серый, черный, иногда буро-желтый.

Пикачу переночевал в клинике, после чего его передали профессиональному смотрителю. Пикачу вряд ли отпустят на свободу, так как поссумы — ночные животные и из-за окраса найденыш станет легкой добычей для хищников.

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