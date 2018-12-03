Руководство Соломоновых островов отозвало признание независимости частично признанной республики Косово, сообщает косовский телеканал KTV.

МИД Соломоновых островов направил в МИД Косово специальную ноту, в которой объяснил свое решение тем, что Сербия и Косово продолжают диалог о статусе резолюции Совбеза ООН 1244 об автономии Косово.

Косовские дипломаты заявили, что не получали документы от Соломоновых островов. В то же время глава МИД Сербии Ивица Дачич подтвердил агентству TANJUG, что Соломоновы острова отказались признать независимость Косово.

В ноябре 2018 года власти Гренады и Коморских островов отозвали признание независимости Косово. Аналогичные решения в разное время приняли еще восемь стран.

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