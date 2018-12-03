Президент России Владимир Путин не поддерживает идею рассмотрения вопроса с решением конфликта в Черном море в нормандском формате. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На вопрос, насколько необходима встреча в нормандском формате, о которой говорил президент Украины Петр Порошенко, Песков ответил: «Нормандский формат занимается вопросами реализации Минских договоренностей».

«Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей», — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также подчеркнул, что телефонный разговор между президентами России и Украины в ближайшем будущем не планируется.

«Действительно, к этому времени после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. На данный момент, насколько мне известно, в последующие дни такой разговор не планируется», — отметил он.

Minval.az