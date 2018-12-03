Начавший работу в Ереване лазаревский клуб ставит целью выступить усилителем российско-армянских отношений. Однако его благие намерения отвергаются с порога. Ни одна серьезная политическая сила, включая правящую команду Армении, не выказывает уважительного отношения к инициативе депутата Госдумы РФ Константина Затулина. Причина, как видится, в утрате доверия.

Ярый поборник армянских интересов, наработав багаж пассива в контексте российско-армянских связей, пытается навязать Еревану новый стратегический план. Однако на виду меняются геополитические условия и особенности. Не замечать этого и, тем более, не считаться с ними попросту невозможно, если речь идет о человеке, не лишенном политического чутья.

Затулин еще тот проныра, который умудрился с момента зарождения армяно-азербайджанских трений лоббировать интересы ереванских и карабахских мракобесов в российских властных коридорах. Он знал куда и ради чего лезет. Свое тогда с гаком взял, пока благодетели карабахских сепаратистов благополучно обкрадывали армянский народ, растаскивая по сторонам кровные средства налогоплательщика.

Вакханалия казнокрадства с кончиной эры Сержа Саргсяна пришла в упадок, и многие из заправил военно-политического блефа, что охотно кормили с рук всяких авантюристов и прохвостов ради пиар блажи, ушли в тень.

Товар, который Затулин сегодня предлагает армянскому покупателю, уже не востребован. Это означает, что топорному коробейнику указывают от ворот поворот. Но неугомонный ревнитель ереванских интересов не унимается, пробуя варианты для личного бизнеса.

Вошедший в раж лоббист сделал коньком своей лазаревской затеи витиеватый и не совсем понятный конструкт под названием «финальная договоренность по Нагорному Карабаху». Он предполагает достижение всеобъемлющего мира в Нагорном Карабахе на основе возвращения оккупированных территорий Азербайджану взамен на выгодный статус, который окончательно поможет легализовать преступный сепаратистский режим.

В целях оригинальности для технологической разработки аж придуман бренд под названием «красивая обертка». В его понимании Баку должен клюнуть именно на внешнюю привлекательность тухлого товара, пожертвовав при этом своими кровными интересами.

Другими словами, поднаторевший в искусстве фальши российский депутат осознанно идет на одурачивание армянских политиков, подсовывая им фальшивку в красивой обертке, этакую пустышку, чтобы выбить бабло. В случае успеха, а он маловероятен, автор, скорее, слиняет с облюбованного поля, понимая, что более ничего не сможет выжить.

Структуру момента армянские технологи чувствуют, справедливо считая, что отныне Затулин по определению не в состоянии дать что-либо полезное, даже если речь идет о судьбе интересов Еревана в российских кругах.

Иными словами, матерого политического ростовщика давным-давно разгадали, и более не желают иметь с ним дела. К тому же он не оригинален, и упрямо ударился в дубляж старых идей, которые не коррелируются с меняющимися условиями и требованиями.

Не случайно премьер Никол Пашинян, люди из его ближайшего окружения отказались от участия в заседаниях клуба. Причина не столько в том, что предвыборная кампания близится к пику. Дело в другом. Если бы Затулин со своей командой предложил бы нечто инновационное, что могло бы вдохнуть свежее дыхание в структуру российско-армянских отношений, возможно, он бы удостоился внимания. Но суть его платформы сводится к нагнетанию антиазербайджанской истерии, которую невозможно конвертировать во внешнеполитический капитал.

Ныне положение Армении шаткое и абсолютно непредсказуемое, и пришедшие к власти новые силы, рвущиеся к переформатированию всего внешнего блока, заточены на выправление обстановки путем точечных решений, которые могли бы разморозить состояние страны. Карабахский блок также обречен претерпеть изменения, но не в тех искривленных параметрах, которые представляются реалистичными для Затулина и его команды.

Модернизация мышления в контексте армяно-российских отношений, карабахского урегулирования актуализирует избавление от зашоренности. Затулин и ему подобные только и делают, что продолжают культивировать ненависть, нагнетать напряжение по всем направлениям, повышая лишь ставки рисков в грязных лоббистских комбинациях.

Прока от такой методики не может быть. Потому российский депутат и пытается пробить новые коридоры для отработанного товара, чтобы не остаться на обочине политического бизнеса. Но ему все же придется смириться с сухим остатком надежд.

По следу провалившегося депутата идет и другой горе идеолог армянского движения Станислав Тарасов, также сжигающий остаточный ресурс не там, где можно было бы на что-то рассчитывать. Ударившись в теорию всевозможных заговоров и неправдоподобных трендов, он выдает несусветные оценки и прогнозы.

Мало того, что искажает неоспоримые данные истории, ударяясь в перебор вольных интерпретаций, в полной проекции обнажает стилистику примитивной политтехнологии. Если верить его доводам, в скором времени карта Среднего Востока может претерпеть кардинальные изменения с исчезновением сложившихся государственных образований.

Предсказывая перспективу удушения другим странам, причем, совершенно безосновательно, Тарасов обещает радужные возможности Армении, пытаясь заинтриговать ее элиту псевдо-информированностью. Типично авантюрный ход, являющийся составной частью обновленного лазаревского плана, выдержанного в духе дешевой гипотетической иллюзорности.

Широко разрекламированная затея затулиных и тарасовых – отработанный материал, он ни на что не годен. Ее провал означает, что фактором, некогда отравлявшим атмосферу региона ядовитыми компонентами человеконенавистничества и межнациональной розни, станет меньше. А это уже есть прибавка в позитивную динамику.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az