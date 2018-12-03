В Минске состоялся международный бойцовский турнир по кикбоксингу (К-1) «Ахмат». Известный азербайджанский боец К-1 Забит Самедов (Маугли) одержал очередную победу на профессиональном кикбоксерском ринге. Так, он нанес поражение российскому бойцу Евгению Орлову, сообщает Minval.az.

Самедов нокаутировал его в третьем раунде.

В турнире помимо Забита Самедова приняли участие 20 известных кикбоксеров из таких стран как Беларусь, Украина, Россия, Франция, Германия, Румыния, Молдова.

«Мы с большим интересом ждали поединки представителей и воспитанников Чеченского республиканского спортивного клуба «Ахмат». Я очень рад, что красивые и как всегда уверенные победы одержали наши дорогие братья Забит Самедов, Сайфуллах Хамбахадов, Сулейман Косумов, Абдул-Азиз Юсупов», — написал руководитель Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети ВКонтакте.

Он отметил, что все бои были зрелищными.

«Уверен, что они понравились зрителям. Выражаю благодарность дорогим братьям Забиту Самедову и президенту Федерации кикбоксинга ЧР, управляющему УПФ РФ по ЧР Мохмад-Эми Ахмадову за организацию турнира на отличном уровне. Поздравляю всех победителей с прекрасными результатами. Желаю благополучия и дальнейших успехов!», — написал Р. Кадыров.

Minval.az