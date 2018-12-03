На аукционе Julien’s Auction в американском Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy, в частности экземпляр первого выпуска издания. Об этом сообщается на странице аукциона в Instagram.

Отмечается, что журнал с Мэрилин Монро на обложке был продан за $31,2 тыс.

«Все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права», — говорится в тексте.

Также в ходе мероприятия были проданы в том числе звезда Хефнера на «Аллее славы», лимузин Lincoln Town Car 1998 года и паспорт основателя журнала.

Minval.az