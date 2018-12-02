Американский актер Кен Берри умер в возрасте 85 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его бывшую супругу Джеки Джозеф-Лоуренс.

Отмечается, что актер скончался в медицинском центре в калифорнийском городе Бербанк. Причины его смерти не уточняются.

Берри родился в городе Моллин штата Иллинойс в 1933 году. В детстве занимался танцами, участвовал в различных конкурсах. После окончания средней школы поступил на военную службу. Во время службы познакомился с актером Леонардом Нимоем, которые разослал телеграммы в разные киностудии с просьбой пригласить Берри на кастинг. Впоследствии Берри получил предложение от студии Universal и подписал контракт. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах F Troop , The Andy Griffith Show , Mayberry RFD.

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