Профессор Эрик Римм из Школы общественного здравоохранения Гарварда попросил любителей картофеля фри сократить свою порцию до шести долек. Большие объёмы солёного лакомства наносят большой вред здоровью, приводит Vox заявление учёного.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале American Journal of Clinical Nutrition, употребление стандартной порции картофеля фри из 40–50 долек два-три раза в неделю ведёт к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

— Не так много людей, которые отказываются от трёх четвертей заказа порции картофеля фри. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в заказе были салат и только шесть картофелинок, — заявляет профессор.

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