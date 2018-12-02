Турция приобрела C-400, так как Москва сделала лучшее предложение, когда Анкара срочно нуждалась в системе ПВО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России», — заявил Чавушоглу журналистам, передает РИА Новости.

«В последние десять лет мы пытались купить у наших американских друзей, я имею в виду комплекс Patriot, но ничего не вышло. Мы отправили им последнее письмо им более 1,5 лет назад, но не получили ответ. В будущем мы готовы работать с любой страной. Но у нас есть настоятельная необходимость, поэтому мы приобрели С-400. Россия дала нам лучшую сделку,…а в будущем посмотрим, кто сделает лучшее предложение «, — добавил глава МИД Турции.

Он отметил, что в будущем Турции понадобится больше систем ПВО.

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