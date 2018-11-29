Впервые за долгие годы День советизации Армении 29 ноября в Ереване прошел с инцидентами.

Как сообщает Новости Армении, 29 ноября около полусотни коммунистов по традиции решили отпраздновать День советизации, ее 98-летие. В честь этого знаменательного для них события они решили возложить цветы к памятнику Шаумяна, расположенному недалеко от Площади Республики, а также к двум мемориалам бойцам Красной Армии. Однако памятные мероприятия были омрачены потасовкой со сторонниками европейской интеграции Армении.

Сами мероприятия были организованы Коммунистической партией Армении, к активистам которой присоединились руководители и представители Объединенной прогрессивной коммунистической партии Армении и партии «Социалистический путь». Они вместе возложили цветы к вышеуказанным памятникам и мемориалам, после чего, через некоторое время, мимо них в сопровождении сотрудников Полиции прошли сторонники европейской интеграции Армении с плакатами, призывающими вывести 102-ую российскую военную базу с территории республики. На плакатах также было отмечено, что Красная Армия «не освободила, а оккупировала Армению». Это вызвало гнев коммунистов, которые последовали за прошедшей мимо них колонной, возглавляемой сопредседателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.

Хзмалян и его сторонники подошли к мемориалу бойцам 11-ой Красной Армии, он и его команда попытались выступить с речью, однако в этот момент прозвучали осуждающие критики коммунистов, произошла потасовка. Ситуация настолько накалилась, что вынуждены были вмешаться сотрудники полиции, которые пытались разнять участников спонтанной потасовки. Им даже пришлось подтянуть подкрепление, чтобы «спасти» малочисленную группу прозападных активистов от более чем вдвое превосходящих их по численности коммунистов и их союзников. В результате, коммунистам удалось не подпустить противников к памятнику, которые тот, согласно заранее объявленным планам, собирались «закрыть».

В итоге Хзмалян собрал своих сторонников и продолжил шествие в сторону российского посольства в Ереване. Они попытались передать сотрудникам посольства письмо с нотой протеста в связи с годовщиной «оккупации», однако к ним никто не вышел. Мало того, через некоторое время к посольству подошли коммунисты, которые вместе с полицейскими перегородили им путь. Между участниками возникла словесная перепалка, после чего Хзмалян вновь был вынужден уступить. Он и его сторонники отступили к зданию мэрии Еревана, где его ждал и диссидент советских лет Паруйр Айрикян.

«Ровно 98 лет назад в этот день по этой улице, которую раньше называли Красноармейской, по ней в Армению вошли оккупационные войска Российской Красной Армии, и по сей день Армения является оккупированной страной», — заявил Тигран Хзмалян. Он также выразил мнение, что 102-ую российскую военную базу нужно вывести из территории Армении, а сама республика должна войти в ЕС и НАТО, освободившись, тем самым, от российской оккупации. «Если мы провели референдум о независимости 21 сентября 1991 года, и, по сути, избрали новую ценностную систему, то должны отказаться от негативной пропаганды и восхваления прошлого», — добавил Айрикян.

В свою очередь, исполняющий обязанности первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян заявил, что альтернативы присутствию 102-ой российской военной базы в Армении нет и быть не может, «поскольку ни одна страна НАТО не станет защищать республику от другой страны-члена того же блока – Турции, которая в данной организации является второй по численности вооруженных сил, уступая лишь США». «Они всего лишь хотят любым способом, оторвать Армению от России, которая является нашим стратегическим партнером и братской страной», — отметил Казарян, комментируя действия политических противников.

Minval.az