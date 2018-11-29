Глава Crocus Group Араз Агаларов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реализации ряда проектов, в том числе — о возведении жилых комплексов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group.

Как передает ТАСС, стенд с презентацией проектов предприниматель продемонстрировал главе государства в выставочном центре «Крокус Экспо», где проходит съезд Общероссийского народного фронта.

Как отметил Агаларов, комплекс жилых зданий в 220 тыс. м будет сдан в конце этого года, а еще часть брошенных или не начатых обанкротившимся застройщиком проектов (в рамках которых есть 18 тыс. дольщиков) будут сданы в разные периоды до конца 2020 года.

Также Агаларов рассказал Путину о ходе строительства участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), возведении пунктов пропуска, железнодорожных и аэропортовых комплексов на границе с Киргизией и других объектах Crocus Group.

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