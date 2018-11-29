Россия выступает за то, чтобы в политическом урегулировании в Сирии участвовали все группы сирийского общества.

Как передает РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, комментируя участие курдов в процессе.

«Конечно, мы выступаем за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, и не только в конституционном комитете, но и во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане.

Курды составляют 9-10% населения страны и имеют право участвовать в политическом урегулировании. При этом, по его словам, на фоне ситуации на курдском северо-востоке страны, контролируемом США, курды из этого региона не задействованы пока в этом процессе.

«Их нет пока среди тех лиц, которые избраны кандидатами в конституционный комитет. Но, тем не менее, среди них (кандидатов) достаточно много курдов, которые проживают на других территориях», — пояснил Лаврентьев.

Поэтому, по его словам, нельзя говорить о том, что курды не представлены в политическом процессе и конституционном комитете, но северо-восток пока отсутствует «по понятным всем причинам». В частности, он отметил обеспокоенность Турции влиянием Рабочей партии Курдистана. Страны-гаранты уделяют внимание вопросу участия курдов, добавил он.

Minval.az