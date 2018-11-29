Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Керченском проливе, когда корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны, заявил командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко.

Об этом он заявил на второй международной конференции по вопросам морской безопасности.

«Я как командующий военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина… Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике», — приводит слова Воронченко агентство УНИАН.

Minval.az