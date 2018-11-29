Армения должна углубить свои отношения с западными структурами, в том числе с НАТО. Об этом во время предвыборной агитации в Гюмри заявил глава партии «Республика» Арам Саркисян, возглавивший предвыборный список блока «Мы».

«Мы должны диверсифицировать свои внешнеполитические отношения, углубить сотрудничество с НАТО. Чтобы сбивать азербайджанские беспилотники, нужно иметь знания, которые можно получить только у стран НАТО»,- цитирует его сайт News.am.

Арам Саркисян добавил, что если Армения продолжит прежний внешнеполитический курс, то можно написать письмо Путину и попросить сделать Армению в одной из областей России.

Minval.az