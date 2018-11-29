Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где «намного хуже», сообщает Интерфакс.

«Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе», – посоветовал он. По словам лидера Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. «Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало», – заявил Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что все трудности можно преодолеть, если «взять себя в руки и много работать».

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