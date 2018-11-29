Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала первые предварительные данные подсчета голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов, которые прошел в среду.

Согласно данным по подсчету более 38% от общего числа голосов, лидирует независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 57,6% (333445 голосов). Ее соперник, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 42,4% (245426 голосов).

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